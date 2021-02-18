Боброва рассказала, как после обвинений в употреблении мельдония едва не завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях, российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в паре с Дмитрием Соловьёвым, рассказала, как после обвинений в употреблении мельдония она едва не приняла решение завершить карьеру.



«В начале марта 2017 года мне позвонили и сказали — вы отстранены от соревнований на 2-4 года, потому что у вас в пробе нашли допинг. Я сначала не поверила, думала, это шутка. Была уверена, что чиста, убеждала всех — либо фамилия не моя, либо пробы спутали. Невозможно было так попасться, потому что про этот мельдоний нас десять тысяч раз предупредили. Я его действительно принимала тогда, когда он был разрешён, но с начала сезона прекратила, потому что стало нельзя.



Сперва мы продолжили готовиться к чемпионату мира, параллельно пытаясь разобраться и оправдаться. Но дело затягивалось, даже когда мы обратились к дорогостоящему швейцарскому адвокату, который специализируется на таких делах. Спасибо федерации, что была готова помочь с этими расходами. И мы с адвокатом просто по минутам восстанавливали всю цепочку. Вспоминая сейчас, мне немного стыдно за свои действия и слова тогда. Я была одновременно в панике и убеждена, что невиновна, и готова была просто по головам идти, чтобы это доказать. Ведь спортсменов, попавшихся на допинге, ненавидит весь мир, поэтому главной задачей было очистить моё имя, нашу репутацию как чистых атлетов.



Поэтому я высказывала безосновательные обвинения своему адвокату, и думалось, конечно, о самом плохом — обманули, подмешали, предали. Пока шли разбирательства, мы пропустили чемпионат мира. Потеряли рейтинг, место, позиции накануне предолимпийского сезона. В какой-то момент я поняла, что меня могут не оправдать, несмотря на то что я чиста. Возвращаться в спорт через несколько лет после такого скандала я точно бы не стала, поэтому решила резко сменить сферу деятельности, а фигурное катание забыть как страшный сон.



К счастью, нас оправдали, и Саша с Димой (Александр Жулин и Дмитрий Соловьёв. — Прим. ред.) с распростёртыми объятиями ждали меня на тренировке, чтобы готовиться к следующему сезону. Но я так устала от всего — травмы, мельдоний, попытки забраться на вершину каждый раз как с чистого листа, — что не хотела продолжать кататься. Я уже привыкла к жизни без фигурного катания.



Дима с Сашей не намерены были сдаваться и очень хитро поступили. Заманили меня на тренировку обещанием показать какую-то невероятную музыку. Они не давили, а просто сказали: если тебе станет некомфортно и ты не захочешь — сможешь уйти, мы мешать не будем. Конечно, во время постановки у меня загорелись глаза, я включилась, начала предлагать шаги, поддержки, новые связки. Им было трудно сдерживать улыбки — они поняли, что это победа, потому что я передумала бросать спорт», — приводит слова Бобровой «Матч ТВ».

Боброва поделилась подробностями, как она с Соловьёвом начинала сотрудничество с Жулиным