Константинова: бывало, я не могла спать, ловила сонные параличи и панические атаки

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала об одном из самых тяжёлых периодов в своей жизни.

«У меня целый год были панические атаки. И это было просто ужасно. Я не знаю причины, наверное, вечная тревога или что-то ещё необъяснимое.

У меня несколько раз были сонные параличи, особенно на соревнованиях. Был один старт, когда я приехала на Гран-при потрясающе готовой и в отличном настроении, но я просто не могла спать все соревнования и ловила сонные параличи и панические атаки.

Я приходила на каток и понимала, что просто не могу собраться. Что у меня что-то не в порядке. Думаю, я в тот момент очень сильно переживала из-за результатов, было большое давление, тяжело было. Несколько лет прям было таких тяжёлых», — рассказала Константинова в интервью YouTube-каналу Андрея Лазукина.

С февраля 2020 года Константинова тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» в группе Александра Волкова. До этого Станислава проработала 10 лет под руководством Валентины Чеботарёвой.