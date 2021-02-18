«Кто хейтер — не поймёт никогда». 8-летний сын Плющенко сел на шпагат

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, показал свою растяжку. Мальчик сел на шпагат.
«За каждым красивым движением или элементом стоит большой труд. Кто знает — тот поймёт, а кто хейтер — не поймёт никогда», — написал Плющенко.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Плющенко.
На минувшей неделе Александр стал победителем турнира «Февральские узоры» по первому юношескому разряду. В прошлом году сын Плющенко одержал победу на турнире, посвящённом 50-летнему юбилею центра спорта и образования «Самбо-70».
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.
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