8-летний сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию «Февральские узоры»

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, стал победителем турнира «Февральские узоры».
«Выиграл вчера турнир «Февральские узоры» по первому юношескому разряду! Был самым младшим среди участников. Давно не соревновался, почувствовал адреналин и дух соревнований! Следующий старт — через 10 дней! Спасибо моим тренерам из „Ангелов Плющенко“ за подготовку!» — написал Плющенко.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Плющенко
В прошлом году сын Плющенко одержал победу на турнире, посвящённом 50-летнему юбилею центра спорта и образования «Самбо-70».
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.
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