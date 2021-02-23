Экс-судья объяснила, почему Лобачёва и Авербух проиграли Анисиной и Пейзера на ОИ-2002

Бывшая судья Ирина Нечкина рассказала, почему на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити танцевальный дуэт Ирина Лобачёва — Илья Авербух получил более низкие оценки, чем французы Марина Анисина и Гвендаль Пейзера, завоевавшие золото.
«Ни у кого не возникает вопросов, почему в оригинальном танце французов судьи поставили на первое место единогласно. Фламенко в исполнении Марины и Гвендаля – это шедевр!
Для произвольного танца французы тоже выбрали социально значимую тему, включив в музыкальное сопровождение даже слова Мартина Лютера Кинга.
При всём уважении к Линичук и её ученикам, которые многое изменили в середине произвольного танца к Олимпиаде, в нём сохранилось очень много беговых шагов и открытых позиций. В этом плане Лобачёва и Авербух проигрывали Анисиной и Пейзера», — цитирует её «Р-Спорт».
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