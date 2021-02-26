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12-летняя ученица Плющенко показала впечатляющие прыжки со скакалкой на льду. Видео

12-летняя ученица Плющенко показала впечатляющие прыжки со скакалкой на льду. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

12-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продемонстрировала впечатляющее умение владеть скакалкой. Юная спортсменка встала на коньки и, взяв скалку, продемонстрировала серию прыжков, во время каждого из которых скакалка совершала несколько оборотов.

«Вероника Жилина, тройные прыжки на льду. Попробуй повтори», — значится в подписи к видео.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Евгения Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Бесподобная девочка».
«Вот это фантастика! На полу-то сложно это повторить, а тут...»
«Вероничка наша — огонь! Спасибо, что поддерживаете её и любите! Успехов!»

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