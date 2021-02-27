Фигурист Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России

Евгений Семененко выиграл короткую программу в мужском одиночном катании в финале Кубка России в Москве. Семененко – единственный из всех участников — чисто выполнил прокат с двумя четверными прыжками. Набрать более высокую сумму баллов ученику Алексея Мишина помешала низкая оценка за компоненты. Второй результат показал Андрей Мозалёв, он не стал исполнять четверной флип. Третий — Пётр Гуменник.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Мужчины. Короткая программа
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) –94,95.
2. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 93,83.
3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 88,09.
4. Роман Савосин (Москва) – 87,36.
5. Артём Ковалёв (Москва) – 85,61.
6. Алексей Ерохов (Москва) – 85,29.
7. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 84,66.
8. Марк Кондратюк (Москва) – 83,56.
9. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 82,79.
10. Артём Лежеев (Санкт-Петербург) – 82,64.
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