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Фигурист Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России

Фигурист Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0
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Евгений Семененко выиграл короткую программу в мужском одиночном катании в финале Кубка России в Москве. Семененко – единственный из всех участников — чисто выполнил прокат с двумя четверными прыжками. Набрать более высокую сумму баллов ученику Алексея Мишина помешала низкая оценка за компоненты. Второй результат показал Андрей Мозалёв, он не стал исполнять четверной флип. Третий — Пётр Гуменник.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Мужчины. Короткая программа

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) –94,95.
2. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 93,83.
3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 88,09.
4. Роман Савосин (Москва) – 87,36.
5. Артём Ковалёв (Москва) – 85,61.
6. Алексей Ерохов (Москва) – 85,29.
7. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 84,66.
8. Марк Кондратюк (Москва) – 83,56.
9. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 82,79.
10. Артём Лежеев (Санкт-Петербург) – 82,64.

Фигурное катание. Кубок России-2021. Финал, Москва
Мужчины. Короткая программа
27 февраля 2021, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
94.95
2
Андрей Мозалёв
Санкт-Петербург
93.83
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
88.09
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