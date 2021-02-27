Фигурист Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России

Евгений Семененко выиграл короткую программу в мужском одиночном катании в финале Кубка России в Москве. Семененко – единственный из всех участников — чисто выполнил прокат с двумя четверными прыжками. Набрать более высокую сумму баллов ученику Алексея Мишина помешала низкая оценка за компоненты. Второй результат показал Андрей Мозалёв, он не стал исполнять четверной флип. Третий — Пётр Гуменник.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва

Мужчины. Короткая программа

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) –94,95.

2. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) – 93,83.

3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 88,09.

4. Роман Савосин (Москва) – 87,36.

5. Артём Ковалёв (Москва) – 85,61.

6. Алексей Ерохов (Москва) – 85,29.

7. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 84,66.

8. Марк Кондратюк (Москва) – 83,56.

9. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 82,79.

10. Артём Лежеев (Санкт-Петербург) – 82,64.