Мишина и Галлямов захватили лидерство на Кубке России после короткой программы
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар в финале Кубка России в Москве. За безупречный прокат они получили от судей оценку 80,79 балла. Их конкуренты за путёвку на чемпионат мираДарья Павлюченко и Денис Ходыкин допустили ошибку на выбросе и отстают от лидеров перед произвольным прокатом на 10 баллов.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 80,79.
2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Пермский край) – 70,93.
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) – 70,14.
4. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) – 65,06.
5. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край) – 57,99.
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