Мишина и Галлямов захватили лидерство на Кубке России после короткой программы

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар в финале Кубка России в Москве. За безупречный прокат они получили от судей оценку 80,79 балла. Их конкуренты за путёвку на чемпионат мираДарья Павлюченко и Денис Ходыкин допустили ошибку на выбросе и отстают от лидеров перед произвольным прокатом на 10 баллов.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва

Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 80,79.

2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Пермский край) – 70,93.

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) – 70,14.

4. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) – 65,06.

5. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край) – 57,99.