Косторная плакала после провала, Туктамышева очаровывала красотой. Лучшие фото с Кубка

27 февраля в Москве на льду арены «Мегаспорт» действующая чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева одержала победу по итогам короткой программы на финале Кубка России. Валиева лидирует, вновь получив от судей оценку, превышающую мировой рекорд – 88,71.

Второе место заняла Дарья Усачёва, третьей стала Елизавета Туктамышева. На четвёртой строчке расположилась ещё одна подопечная Этери Тутберидзе Майя Хромых.

Ученица команды Евгения Плющенко Алёна Косторная неудачно выступила с новой программой, заняв лишь шестую строчку. После проката фигуристка не сдержала слёз.

Лучшие фото с короткой программы финала Кубка России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.