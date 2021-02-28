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Мишина и Галлямов выиграли финал Кубка России среди спортивных пар

Мишина и Галлямов выиграли финал Кубка России среди спортивных пар
Фигурное катание / Кубок России 0

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар в финале Кубка России в Москве.

Исполнение произвольной программы Мишиной и Галлямова не было столь безупречно, как прокат короткой программы накануне, но даже этого хватило, чтобы вновь обыграть основных конкурентов за путёвку на чемпионат мира – Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Спортивные пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 234,48.
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) – 216,93.
3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Пермский край) – 206,96.
4. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) – 190,04.
5. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край) – 171,79.

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