Мишина и Галлямов выиграли финал Кубка России среди спортивных пар

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар в финале Кубка России в Москве.

Исполнение произвольной программы Мишиной и Галлямова не было столь безупречно, как прокат короткой программы накануне, но даже этого хватило, чтобы вновь обыграть основных конкурентов за путёвку на чемпионат мира – Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина.



Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва

Спортивные пары



1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 234,48.

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва) – 216,93.

3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Пермский край) – 206,96.

4. Алина Пепелева/Роман Плешков (Москва) – 190,04.

5. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край) – 171,79.