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Плющенко аплодировал Косторной, Туктамышева заигрывала с публикой, Тутберидзе сияла. Фото

Елизавета Туктамышева и Евгений Плющенко
Плющенко аплодировал Косторной, Туктамышева заигрывала с публикой, Тутберидзе сияла. Фото
Фигурное катание / Кубок России 0

28 февраля в Москве на льду арены «Мегаспорт» подопечная Этери Тутберидзе Камила Валиева набрала 238,0 баллов и одержала победу в финале Кубка России.

Второе место заняла Майя Хромых (235,96 балла), третьей стала Дарья Усачёва (229,71 балла). Ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева расположилась на четвёртой строчке и стала обладательницей путёвки на чемпионат мира, набрав 226,01 балла.

Фигуристка команды Евгения Плющенко Алёна Косторная не смогла подняться в турнирной таблице. После проката новой произвольной программы спортсменка заработала 210,20 балла и стала лишь шестой.

Лучшие фото с произвольной программы финала Кубка России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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