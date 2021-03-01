Плющенко аплодировал Косторной, Туктамышева заигрывала с публикой, Тутберидзе сияла. Фото

28 февраля в Москве на льду арены «Мегаспорт» подопечная Этери Тутберидзе Камила Валиева набрала 238,0 баллов и одержала победу в финале Кубка России.

Второе место заняла Майя Хромых (235,96 балла), третьей стала Дарья Усачёва (229,71 балла). Ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева расположилась на четвёртой строчке и стала обладательницей путёвки на чемпионат мира, набрав 226,01 балла.

Фигуристка команды Евгения Плющенко Алёна Косторная не смогла подняться в турнирной таблице. После проката новой произвольной программы спортсменка заработала 210,20 балла и стала лишь шестой.

Лучшие фото с произвольной программы финала Кубка России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.