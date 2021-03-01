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Угожаев выиграл короткую программу в соревнованиях юниоров в финале Кубка России

Угожаев выиграл короткую программу в соревнованиях юниоров в финале Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0

Фигурист Николай Угожаев показал лучший результат в соревнования юниоров в финале Кубка России, который проходит в Москве. Спортсмен заработал 82,39 балла, опередив Максима Белявского и Владислава Дикиджи, ставших вторым и третьим соответственно.

Кубок России по фигурному катанию. Финал. Юниоры. Короткая программа

1. Николай Угожаев – 82,39
2. Максим Белявский – 80,83
3. Владислав Дикиджи – 80,37
4. Андрей Кутовой – 78,59
5. Марк Лукин – 76,82
6. Андрей Анисимов – 75,61
7. Семён Соловьёв – 75,12
8. Даниил Федосимов – 71,65
9. Иван Попов – 71,51
10. Кирилл Сарновский – 68,44
11. Фёдор Зонов – 65,89
12. Максим Автушенко – 60,22

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