Угожаев выиграл короткую программу в соревнованиях юниоров в финале Кубка России

Фигурист Николай Угожаев показал лучший результат в соревнования юниоров в финале Кубка России, который проходит в Москве. Спортсмен заработал 82,39 балла, опередив Максима Белявского и Владислава Дикиджи, ставших вторым и третьим соответственно.

Кубок России по фигурному катанию. Финал. Юниоры. Короткая программа

1. Николай Угожаев – 82,39

2. Максим Белявский – 80,83

3. Владислав Дикиджи – 80,37

4. Андрей Кутовой – 78,59

5. Марк Лукин – 76,82

6. Андрей Анисимов – 75,61

7. Семён Соловьёв – 75,12

8. Даниил Федосимов – 71,65

9. Иван Попов – 71,51

10. Кирилл Сарновский – 68,44

11. Фёдор Зонов – 65,89

12. Максим Автушенко – 60,22