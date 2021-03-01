Софья Акатьева лидирует после короткой программы в юниорском финале Кубка России

Софья Акатьева выиграла короткую программу в финале Кубка России среди юниоров, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп. Второй после короткой программы идёт ещё одна фигуристка «Самбо-70» Аделия Петросян. Совсем немного уступила ей Софья Самоделкина из ЦСКА, прыгнувшая двойной тулуп вместо тройного.

Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» упала после приземления с тройного акселя и тройного лутца и занимает последнее, 12-е место.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва

Юниорки. Короткая программа

1. Софья Акатьева (Москва) – 78,65.

2. Аделия Петросян (Москва) – 71,76.

3. Софья Самоделкина (Москва) – 71,00…

12. Вероника Жилина (Москва) – 53,18