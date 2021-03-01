Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Софья Акатьева лидирует после короткой программы в юниорском финале Кубка России

Софья Акатьева лидирует после короткой программы в юниорском финале Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0

Софья Акатьева выиграла короткую программу в финале Кубка России среди юниоров, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп. Второй после короткой программы идёт ещё одна фигуристка «Самбо-70» Аделия Петросян. Совсем немного уступила ей Софья Самоделкина из ЦСКА, прыгнувшая двойной тулуп вместо тройного.

Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» упала после приземления с тройного акселя и тройного лутца и занимает последнее, 12-е место.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Юниорки. Короткая программа

1. Софья Акатьева (Москва) – 78,65.
2. Аделия Петросян (Москва) – 71,76.
3. Софья Самоделкина (Москва) – 71,00…
12. Вероника Жилина (Москва) – 53,18

Фигурное катание. Кубок России-2021. Финал, Москва
Девушки. Короткая программа
01 марта 2021, понедельник. 15:30 МСК
Окончено
1
Софья Акатьева
Москва
78.65
2
Аделия Петросян
Москва
71.76
3
Софья Самоделкина
Москва
71.00
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021