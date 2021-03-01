Софья Акатьева лидирует после короткой программы в юниорском финале Кубка России
Софья Акатьева выиграла короткую программу в финале Кубка России среди юниоров, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». Ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп. Второй после короткой программы идёт ещё одна фигуристка «Самбо-70» Аделия Петросян. Совсем немного уступила ей Софья Самоделкина из ЦСКА, прыгнувшая двойной тулуп вместо тройного.
Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» упала после приземления с тройного акселя и тройного лутца и занимает последнее, 12-е место.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Юниорки. Короткая программа
1. Софья Акатьева (Москва) – 78,65.
2. Аделия Петросян (Москва) – 71,76.
3. Софья Самоделкина (Москва) – 71,00…
12. Вероника Жилина (Москва) – 53,18
Рекомендуем вам
- 1 марта 2021
-
17:17
-
16:27
-
16:02
-
15:28
-
15:22
-
14:42
-
13:31
-
13:20
-
12:51
-
10:56
-
10:43
-
10:10
-
09:57
-
09:49
-
09:12
-
09:00
-
08:41
-
08:36
-
00:08
- 28 февраля 2021
-
23:58
-
23:26
-
21:31
-
21:26
-
21:05
-
20:53
-
20:41
-
20:28
-
20:19
-
20:11
-
20:04
-
19:56
-
19:31
-
19:03
-
18:43
-
18:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам