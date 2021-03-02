Петушкова и Маликов победили в соревнованиях пар в юниорском финале Кубка России

Фигуристы Екатерина Петушкова и Евгений Маликов стали победителями в соревнованиях спортивных пар в юниорском финале Кубка России по фигурному катанию.



Набрав в сумме 185,86 балла, Петушкова и Маликов обошли ближайших преследователей, Анастасию Мухортову и Дмитрия Евгеньева, на 1,72 балла. Третье место заняли Полина Костюкович и Алексей Брюханов.



Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва

Спортивные пары. Итоговое положение



1. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 185,86

2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 184,14

3. Полина Костюкович/Алексей Брюханов – 182,86

4. Карина Сафина/Сергей Бахмат – 178,84

5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 178,39

6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 176,20

7. Алина Расковалова/Артём Бутаев – 172,32

8. Александра Каргулина/Илья Калашников – 166,48

9. Татьяна Кузьмина/Алексей Хвалько – 164,38

10. Екатерина Сторублёвцева/Артём Грицаенко – 156,25

11. Милана Трубачева/Владислав Смирнов – 154,27

12. Екатерина Кобычева/Захар Казеев – 136,64