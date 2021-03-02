Петушкова и Маликов победили в соревнованиях пар в юниорском финале Кубка России

Фигуристы Екатерина Петушкова и Евгений Маликов стали победителями в соревнованиях спортивных пар в юниорском финале Кубка России по фигурному катанию.
Набрав в сумме 185,86 балла, Петушкова и Маликов обошли ближайших преследователей, Анастасию Мухортову и Дмитрия Евгеньева, на 1,72 балла. Третье место заняли Полина Костюкович и Алексей Брюханов.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 185,86
2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 184,14
3. Полина Костюкович/Алексей Брюханов – 182,86
4. Карина Сафина/Сергей Бахмат – 178,84
5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев – 178,39
6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук – 176,20
7. Алина Расковалова/Артём Бутаев – 172,32
8. Александра Каргулина/Илья Калашников – 166,48
9. Татьяна Кузьмина/Алексей Хвалько – 164,38
10. Екатерина Сторублёвцева/Артём Грицаенко – 156,25
11. Милана Трубачева/Владислав Смирнов – 154,27
12. Екатерина Кобычева/Захар Казеев – 136,64
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