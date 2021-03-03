Косторная отказалась комментировать возможное возращение к Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная отказалась комментировать возможное возвращение в группу к Этери Тутберидзе. Напомним, фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко летом 2020 года.

«Я ничего подтверждать или опровергать не буду. Просто не обсуждаю эту тему», — приводит слова Косторной «Р-Спорт».

В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Косторная показала две новые программы, но заняла только шестое место. Фигуристка продолжает подготовку к мировому первенству в качестве запасной. В основной состав попали Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Турнир пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.