Косторная отказалась комментировать возможное возращение к Тутберидзе
Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная отказалась комментировать возможное возвращение в группу к Этери Тутберидзе. Напомним, фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко летом 2020 года.
«Я ничего подтверждать или опровергать не буду. Просто не обсуждаю эту тему», — приводит слова Косторной «Р-Спорт».
В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Косторная показала две новые программы, но заняла только шестое место. Фигуристка продолжает подготовку к мировому первенству в качестве запасной. В основной состав попали Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Турнир пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
В «Самбо-70» объявили, что Косторная хочет вернуться к Тутберидзе
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