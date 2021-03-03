В «Самбо-70» объявили, что Косторная хочет вернуться к Тутберидзе

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слухи о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду Евгения Плющенко летом 2020 года.



«Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания, неизвестно, случится это или нет. Желание такое есть, мы будем только рады. Желание исходит от Алёны. На меня она не выходила, они всё решают с Этери Георгиевной. Как Тутбердзе решит, так всё и будет. А я, как руководитель организации, буду только рад, если девочки будут воссоединяться. Мы, как те родители, которые радуются своим детям», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Судья финала КР: думаю, Косторная не попадёт на ОИ. Она каталась на тренировке просто так