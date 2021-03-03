В «Самбо-70» объявили, что Косторная хочет вернуться к Тутберидзе

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слухи о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду Евгения Плющенко летом 2020 года.
«Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания, неизвестно, случится это или нет. Желание такое есть, мы будем только рады. Желание исходит от Алёны. На меня она не выходила, они всё решают с Этери Георгиевной. Как Тутбердзе решит, так всё и будет. А я, как руководитель организации, буду только рад, если девочки будут воссоединяться. Мы, как те родители, которые радуются своим детям», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 3 марта 2021
-
18:54
-
18:37
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
16:58
-
15:50
-
15:39
-
15:12
-
14:54
-
12:49
-
11:11
-
10:58
-
10:40
-
08:45
-
08:37
-
08:25
- 2 марта 2021
-
21:37
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:05
-
19:11
-
19:04
-
18:22
-
17:16
-
16:41
-
16:26
-
15:04
-
14:24
-
14:13
-
14:09
-
14:04