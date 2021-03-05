Елизавета Туктамышева рассказала, какие четверные прыжки хотела бы разучить

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что хотела бы исполнить четверной сальхов и четверной риттбергер, но не в ближайшем будущем.

«Я бы хотела в своей карьере выучить ещё четверной сальхов и скрутиться хотя бы несколько раз в четверной лутц. Но это уже далёкое будущее, скорее всего.

Чистый четверной аксель, мне кажется, даже мужчинам очень сложно делать. Я, по-моему, этого не видела ещё. Мне кажется, лучше стремиться к тому, чтобы тройной аксель стабильно получался в программах, чем разучивать четверной», — рассказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Сделаю всё, чтобы попасть на Олимпиаду». Почему Туктамышева и не думает останавливаться Лиза легко находит общий язык с соперницами, старше которых на 10 лет. А ещё хочет танцевать с Палем и мечтает рекламировать нижнее бельё.

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