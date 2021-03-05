«Сделаю всё, чтобы попасть на Олимпиаду». Почему Туктамышева и не думает останавливаться

Статуя Свободы для девушек за 20 — такое определение Елизавете Туктамышевой дал её бессменный наставник Алексей Мишин. И как всегда попал в точку. Большинство её соперниц по победному чемпионату мира — 2015 давно распрощались с фигурным катанием, а Лиза не только продолжает кататься, но и спустя шесть лет возвращается на чемпионат планеты.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Туктамышева рассказала, какие прыжки планирует выучить до завершения карьеры, как изменился интерес спонсоров после победы на Гран-при, с каким брендом мечтает посотрудничать и с кем из звёзд шоу-бизнеса с удовольствием бы выступила в «Ледниковом периоде».



У Лизы полно дел и планов за пределами катка и, похоже, именно это помогает ей блистать на льду так долго.

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«Слезу пустила, но виду не подала»

— Лиза, каково это — возвращаться на чемпионат мира спустя шесть лет?

— Я очень давно ждала этой поездки и просто счастлива, что у меня теперь есть ещё одна возможность участвовать в чемпионате мира и почувствовать все эти эмоции от крупного соревнования. Я всегда надеюсь на лучшее, но в этом сезоне желание отобраться на чемпионат мира было более уверенным, чем раньше.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы говорили, что вам важно чувствовать себя фаворитом перед соревнованиями. В борьбе за путёвку на чемпионат мира это чувство присутствовало?

— Я чувствовала, что это мне под силу. Выходила с осознанием, что, если я хорошо откатаю обе программы, то всё может удачно сложиться.



— А когда пришло понимание, что вы всё-таки не упустите долгожданный шанс вернуться на чемпионат мира?

— Когда я сделала первые три элемента – два акселя и лутц — тулуп – начала кататься более раскованно, потому что всё самое сложное осталось позади. А осознание того, что я завоевала путёвку, пришло в «кисс-энд-край», когда я увидела баллы и место. Во время программы о чемпионате мира не думала.



— Было обидно, что остались без медали?

— У меня была другая задача на этом старте, и я её выполнила, поэтому не так сильно расстроилась четвёртому месту. Была больше рада тому, что отобралась на мир, чем расстроилась из-за отсутствия медали.



— После проката вас долго ждала Софья Самодурова, чтобы обнять. Какие у вас отношения?

— Мы с Сонькой близкие друзья. Она очень эмоционально отнеслась к моему прокату, поздравила очень трогательными словами, даже расплакалась. Я тоже там немножко слезу пустила, но виду не подала (смеётся).

— У Сони последние сезоны складываются неудачно. Вы даёте ей какие-нибудь советы по тому, как пережить тяжёлый период в карьере?

— Да, я стараюсь её поддерживать. Надеюсь, что мой пример помогает ей находить мотивацию кататься. И в разучивании тройного акселя даю ей советы, кое-что подсказываю. Если что-то не так, Соня может спокойно ко мне подъехать, со мной поговорить, и я ей всегда помогу.

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«В раздевалке обсуждаем животных, косметику – всё девичье»

— А какая в целом атмосфера царит в группе Мишина? Есть ли у вас внутренняя конкуренция?

— У нас дружелюбная команда. Больше сейчас, наверное, будет соперничество у мальчиков, потому что у нас и Миша Коляда, и Женя Семененко, и Глеб Лутфуллин подрастает, и Андрей Лазукин сейчас восстанавливается после травмы, поэтому мне будет интересно наблюдать скорее за противоположным полом.



— Для многих стало сюрпризом попадание Евгения Семененко на чемпионат мира. Для вас его прорыв тоже неожиданность?

— Я знала, что Женя хорошо тренируется, и в принципе весь сезон у него был неплохим. Поэтому были мысли, что если он выиграет финал Кубка, то шанс на участие в чемпионате мира у него будет. Мы с ним это даже обсуждали. Я очень рада за него.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как вы думаете, Коляда и Семененко смогут вернуть три квоты для мужчин?

— Я надеюсь, им это будет под силу.



— Девочки, оказавшиеся на пьедестале Кубка России, младше вас на десять лет. Вам есть о чём общаться, кроме фигурного катания?

— Мы в раздевалке общаемся, обсуждаем животных, косметику — всё девичье (улыбается). Мне кажется, тут всегда найдутся общие темы для разговора.



— Этот сезон получился очень необычным, все старты были внутри страны. Удалось ли сблизиться с кем-то из фигуристов за это время?

— Я настолько долго в фигурном катании, что всех уже очень хорошо знаю, поэтому сложно найти для себя новых людей (смеётся). Но я рада за молодое поколение. Марк Кондратюк сейчас надежды подаёт. Вот, наверное, его я до этого сезона не знала, а сейчас познакомились.

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«Хочется хотя бы несколько раз за карьеру сделать четверной лутц»

— Планируете ли усложнять контент на чемпионат мира?

— Пока не знаю. Я только приехала с соревнований, посмотрим. Будем обсуждать это с Алексеем Николаевичем. На будущее никогда не люблю загадывать. Главное, чтобы контент, с которым я приеду, был мне по силам. Что касается четверных, то шансы всегда есть.



— Есть ли у вас план-максимум по изучению четверных?

— Я бы хотела в своей карьере выучить ещё четверной сальхов и скрутиться хотя бы несколько раз в четверной лутц. Но это уже далёкое будущее, скорее всего.

— А были мысли когда-нибудь попробовать четверной аксель?

— Чистый четверной аксель, мне кажется, даже мужчинам очень сложно делать. Я, по-моему, этого не видела ещё. Мне кажется, лучше стремиться к тому, чтобы тройной аксель стабильно получался в программах, чем разучивать четверной.

«Номер под «Шальную императрицу» Аллегровой? Это можно сделать»

— В интернете запущена петиция за обязательный карантин на чемпионате мира. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Мне кажется, что главное – это безопасность. Если введут такое правило, то я к этому спокойно отнесусь. Но если нельзя будет из номера выходить 14 дней, то, конечно, это очень навредит форме.



— Как вы восприняли отсутствие флага и гимна России на чемпионате мира?

— Спокойно. Я понимаю, что в этой ситуации лично от меня ничего не зависит, поэтому нужно просто принять это. И главное — самой для себя выступить хорошо на этом чемпионате мира. Это для меня первоначальная задача.

— Собираетесь ли вы готовить новый показательный к чемпионату мира?

— Планирую, но не знаю, достаточно ли у нас будет времени для этого. Хочется, естественно, придумать что-то новое, так что будем стараться.



— Фанаты называют вас «Императрицей». Не думали сделать показательный под хит Аллегровой?

— Можно, но это больше подойдёт для российских шоу, а не для мировой аудитории. Хотя, если у публики есть такое желание, то это можно сделать.



— С кем из хореографов вы бы хотели поработать?

— Я ещё не работала с Лори Николь, хотела бы с ней тоже посотрудничать. Но в силу своего опыта в фигурном катании я поняла, что главное, чтобы хореограф чувствовал спортсмена. Это может быть абсолютно любой творческий человек. Можно поставить прекрасную программу даже не с популярным хореографом мирового класса. Главное – найти общий язык, и тогда можно сделать классную постановку.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Уже решили, какие программы хотели бы поставить на олимпийский сезон и от какого хореографа?

— Какие-то идеи есть и по поводу программ, и по поводу хореографов, но пока у меня голова забита чемпионатом мира.

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«После победы на Гран-при рекламных контрактов стало больше»

— Сейчас, спустя несколько месяцев, можете сказать, как на вас повлияла победа на Гран-при?

— Я думаю, это была очень важная для меня победа, именно с точки зрения борьбы за путёвку на чемпионат мира. Этот сезон довольно неплохо для меня складывается пока. Во многом в этом заслуга той победы на Гран-при, она мне придала уверенности в себе.



— Благодаря этому успеху спонсоров стало больше?

— Как таковых спонсоров у меня нет. С Demix сотрудничество было обговорено ещё до Гран-при, но вообще рекламных контрактов после победы стало больше. Мне кажется, сейчас один из самых успешных сезонов в этом плане.



— Есть ли бренд, с которым бы вы особенно хотели бы поработать?

— Я хотела бы посотрудничать со всемирно известным брендом нижнего белья «Интимиссими». Я просто обожаю эту марку, регулярно захожу в их магазины. Ещё хотела бы поработать с каким-нибудь брендом косметики.



— После Гран-при вы заболели коронавирусом. Последствия до сих пор чувствуются?

— У меня чуть-чуть исказился вкус некоторых продуктов — это единственное, наверное, что осталось. В плане тренировок сейчас уже всё намного лучше, я восстановилась практически окончательно и, слава богу, не ощущаю каких-то пагубных последствий.



— Вы как-то сказали, что фильм «Секрет» поменял ваше мировоззрение. Применяете ли вы практики, о которых в нём рассказывается?

— Иногда бывает, что я задумываюсь или проговариваю про себя желания, но это не регулярно. В системе у меня этого нет.

«В борьбе за Олимпиаду готова к любому раскладу»

— Вам уже дважды не удавалось показывать максимум в олимпийский сезон. Тот опыт может помочь перед Пекином?

— Я думаю, что опыт всегда помогает. В следующем сезоне я тоже постараюсь не снижать планку. Прежде всего, надо быть увереннее в себе.



— Ни у одной страны никогда не было столько топ-фигуристок, сколько сейчас есть в России. Насколько справедливо, на ваш взгляд, что у нас только три квоты на крупные турниры?

— Я всерьёз об этом не задумывалась, но вообще мы все равны. Для каждой страны должны быть равные шансы. Будет не совсем правильно, если от России смогут выступать очень много спортсменов. Женское одиночное катание тогда может превратиться в российское катание.



— При этом некоторые российские фигуристки с ультра-си сидят дома, пока более слабые иностранные спортсменки выступают на чемпионате мира…

— Это жизнь, и будет ещё более несправедливо не давать другим странам шансов на выступление.



— Морально вы готовы к тому, что не удастся отобраться на Олимпиаду?

— Я уже через это проходила, поэтому буду готова к любому раскладу. Но сделаю всё, что в моих силах, чтобы попасть на Олимпиаду.

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«Хотела бы познакомиться с Палем и Федуком»

— По окончании сезона фигуристы обычно выступают в шоу. В каких проектах вам больше нравится участвовать?

— Я получила колоссальное наслаждение от тура в Японии. Это был, наверное, самый длинный тур в моей карьере. Там выступать, конечно, потрясающе. Атмосфера на льду классная. Но в России тоже очень приятно выступать. Я ездила в прошлом году на шоу Ильи Авербуха, и там нас тоже очень тепло принимали.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы вместе занимались у Мишина с Евгением Плющенко. Приглашал ли он вас поучаствовать в своих шоу?

— Мы с Женей не так долго тренировались вместе. Я думаю, приглашения такие поступали, но у меня просто нет времени сейчас выступать на шоу, особенно в новогодних.

— А в целом готовы почувствовать в ледовой сказке?

— Я всегда за какой-то новый экспириенс в своей жизни, поэтому если меня пригласят, то я скорее всего соглашусь.



— Вы говорили, что с удовольствием приняли бы участие в «Ледниковом периоде». А с кем бы из непрофессиональных фигуристов хотели бы оказаться в паре?

— Наверное, мне было бы интересно познакомиться с Александром Палем и Федуком. Было бы здорово, если бы их позвали на лёд.



— А если позовут в «Ледниковый период», но не в качестве фигуристки, а в роли ведущей?

— Я положительно отношусь к любому опыту. И если меня позовут, то я с удовольствием соглашусь. Я в принципе комфортно чувствую себя перед камерой.

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«Не поддерживаю то, что фигурное катание стало скандальным»

— У вас уже был опыт работы комментатором. Хотелось бы развиваться в этом направлении?

— Мне это интересно. Мне понравилось комментировать и снимать блог для Первого канала. Если мне ещё раз предложат подобную деятельность, то я соглашусь.



— А рискнули бы комментировать женское одиночное катание?

— Если бы я была ещё действующей спортсменкой, то это было бы не совсем правильно. А по окончании карьеры — почему бы и нет?



— В последнее время вы забросили свой канал на YоuTube. Планируете его реанимировать?

— Сейчас у меня достаточно много проектов. Я сама веду свой бизнес, поэтому очень много времени уходит на это. Но если появится больше свободного времени, то, возможно, я возобновлю ведение канала.



— На ваш взгляд, трешток необходим фигурному катанию, или пусть он остаётся в единоборствах?

— Я не поддерживаю того, что фигурное катание стало скандальным. Но считаю, что это тоже его как-то популяризирует. Люди о нём больше знают, даже если они не увлекаются фигурным катанием. Так что в этом есть и плюсы, и минусы свои.



— Как вы думаете, чего не хватает другим видам фигурного катания, чтобы быть такими же популярными, как и женское?

— Мне кажется, у нас в женском катании такая конкуренция жёсткая, что это привлекает зрителей к просмотру. А в остальных видах всё более-менее спокойно. Хотя мне мужчин тоже интересно смотреть, у них всегда есть интрига.