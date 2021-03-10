Евгений Семененко рассказал об отношениях с Елизаветой Туктамышевой

Евгений Семененко, одержавший победу в соревнованиях одиночников в финале Кубка России по фигурному катанию, рассказал об отношениях с чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой.
«Туктамышева? У нас нет конфликтов, чтобы разводить тренировочные часы. Работаем дружно, иногда даже устраиваем соревнования по исполнению тройного акселя. Единственная мотивация — хорошо исполнить сложный элемент», — приводит слова Семененко РИА «Новости».
Евгений также сообщил о работе над четверными прыжками.
«На аксель не замахиваюсь. Остальные четверные на тренировках выезжал, но риттбергер, лутц и флип гораздо сложнее тулупа и сальхова. Нужны особая подготовка и особые тренировки, чтобы стабильно их исполнять. Включать сырые элементы в соревновательные программы не будем», — сказал фигурист.
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