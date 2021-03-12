Рудковская ответила на вопрос о возможности прихода Загитовой к Плющенко

Продюсер Яна Рудковская, которая является женой Евгения Плющенко и совладелицей его академии, ответила на вопрос о возможности возвращения олимпийской чемпионки Алины Загитовой не к Этери Тутберидзе, а в «Ангелы Плющенко».

Спортсменка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Но недавно заявила, что задумывалась о возвращении.

«Очень провокационный вопрос. Вопрос, возьмёт ли Плющенко Загитову. Он дозированно всех принимает, потому что на всех его не хватает. Просятся очень многие — есть условия, есть лёд, но после истории с Алёной Косторной мы будем очень дозированно подходить к ответу «да». Алине хорошо тренироваться в своём штабе. Её прекрасно там знают, там большая конкуренция у девочек. Алёне Косторной именно этого и не хватило в итоге. У Евгения более индивидуальный подход, своя система, как у Мишина. Кто соглашается идти по этой системе, у них есть неплохие результаты.

Вот не хочется так, чтобы говорили: «Мы идём к Плющенко», — а с ними работают совершенно другие тренеры. После всех историй, чтобы потом не ассоциироваться с кем-либо, я буду категорично отговаривать брать без чётких обязательств. У нас есть хорошие спортсмены, которыми Евгений лично занимается. Просятся в майское окно многие — и девочки, и мальчики, и с ультра-си, и без. Вот не хочется, чтобы было так, что у спортсменов одни права, а у тренеров одна ответственность. Поэтому брать кого-то если и будем, то очень выборочно», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».