Алёна Леонова назвала фаворита чемпионата мира в женском одиночном катании

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова оценила шансы россиянок на медали на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Две медали у женщин – это реально. Безусловно, фаворит – Анна Щербакова. Что касается Трусовой, думаю, Александра более тщательно подошла к этому вопросу, потому что нужно быть в хорошей форме, и решила особо не растрачиваться на такие старты, раз уж она автоматом попала на чемпионат мира. Поэтому, как мне кажется, она будет готова показать свой максимум.

Если Туктамышева изменит контент в сторону усложнения, то побороться за тройку можно. Но вы же знаете, очень редко бывает такое, что весь пьедестал занимают российские спортсмены. Это большая редкость. Бороться она однозначно будет. Если изменила контент и вставила четверной прыжок, то стопроцентно будет конкурентоспособна.

Где россияне должны брать медали? В женском две медали точно. Мне кажется, что в танцах у нас, возможно, даже будет золото и ещё одна медаль – тоже две. У пар, на мой взгляд, должно быть минимум две медали. В мужском одиночном катании надеюсь, что Михаил Коляда поборется», – цитирует Леонову «Спорт день за днём».

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует 24 марта.

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