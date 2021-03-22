Инна Гончаренко обратилась к Коляде и Семененко перед чемпионатом мира

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко обратилась к российским фигуристам-одиночникам Михаилу Коляде и Евгению Семененко, которые выступят на чемпионате мира. Турнир пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
«В борьбу Ханю и Чена за золото чемпионата мира сложно будет вписаться кому-то со стороны, если они представят свой контент. Но я надеюсь, что наши мальчики поборются за места, которые дадут нам право на три квоты на следующий сезон.
Хочется, чтобы они уперлись и показали свои бойцовские качества, поборолись за себя и за места для команды. Хочу им настоятельно этого пожелать», — цитирует Гончаренко «Р-Спорт».
Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!
- 22 марта 2021
-
18:13
-
18:05
-
17:03
-
15:38
-
15:27
-
14:27
-
14:24
-
12:18
-
12:00
-
11:09
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:25
-
10:07
-
09:46
-
08:24
-
08:19
-
00:53
- 21 марта 2021
-
23:37
-
23:23
-
17:02
-
16:38
-
16:32
-
15:37
-
15:30
-
15:05
-
14:04
-
13:26
-
12:26
-
10:31
- 20 марта 2021
-
16:32
-
16:18
-
14:14
-
13:25