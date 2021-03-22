Инна Гончаренко обратилась к Коляде и Семененко перед чемпионатом мира

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко обратилась к российским фигуристам-одиночникам Михаилу Коляде и Евгению Семененко, которые выступят на чемпионате мира. Турнир пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

«В борьбу Ханю и Чена за золото чемпионата мира сложно будет вписаться кому-то со стороны, если они представят свой контент. Но я надеюсь, что наши мальчики поборются за места, которые дадут нам право на три квоты на следующий сезон.

Хочется, чтобы они уперлись и показали свои бойцовские качества, поборолись за себя и за места для команды. Хочу им настоятельно этого пожелать», — цитирует Гончаренко «Р-Спорт».

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