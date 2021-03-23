Организаторы чемпионата мира перепутали музыку для Тарасовой и Морозова на тренировке

Серебряные призёры 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, рассказали, как организаторы чемпионата мира, который проходит в Стокгольме с 22 по 28 марта, включили им не ту музыку на официальной тренировке.

«Пока никаких казусов не было, за исключением одного. На разминке мы катали первые, встаём в начальную позу нашей произвольной программы, а музыку нам включают прошлогоднюю.

У меня глаза расширились, я поворачиваюсь на тренеров, они тоже стоят и не понимают. Мы быстро пытались решить эту проблему, в итоге музыку включали с телефона», — рассказала Тарасова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

«В базе почему-то у них не было нашей музыки, хотя все диски принесли. Как раз сейчас будем этим заниматься, чтоб на соревнованиях всё было нормально», — добавил Морозов.

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