Организаторы чемпионата мира перепутали музыку для Тарасовой и Морозова на тренировке

Серебряные призёры 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, рассказали, как организаторы чемпионата мира, который проходит в Стокгольме с 22 по 28 марта, включили им не ту музыку на официальной тренировке.
«Пока никаких казусов не было, за исключением одного. На разминке мы катали первые, встаём в начальную позу нашей произвольной программы, а музыку нам включают прошлогоднюю.
У меня глаза расширились, я поворачиваюсь на тренеров, они тоже стоят и не понимают. Мы быстро пытались решить эту проблему, в итоге музыку включали с телефона», — рассказала Тарасова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.
«В базе почему-то у них не было нашей музыки, хотя все диски принесли. Как раз сейчас будем этим заниматься, чтоб на соревнованиях всё было нормально», — добавил Морозов.
Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!
- 23 марта 2021
-
13:12
-
13:03
-
12:17
-
12:10
-
12:08
-
11:46
-
11:26
-
10:49
-
10:00
-
09:36
-
09:17
-
08:47
-
08:42
-
00:24
- 22 марта 2021
-
23:40
-
22:42
-
21:08
-
20:22
-
20:10
-
19:55
-
19:38
-
19:15
-
19:15
-
18:13
-
18:05
-
17:03
-
15:38
-
15:27
-
14:27
-
14:24
-
12:18
-
12:00
-
11:09
-
11:06
-
11:00