Бестемьянова — о словах Дюамель про Щербакову: Меган просто смешна

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова оценила слова чемпионки ОИ Меган Дюамель, произнесённые ею в адрес российской фигуристки Анны Щербаковой. Напомним, канадка сказала, что, по её мнению, Щербакова выглядит болезненной, а соревнования не должны превращаться в пытку.

«Фраза Дюамель о болезненном виде Щербаковой просто смешна. Она выставила себя в глупом свете. Как болезненно выглядела она, нам просто не снилось.

Люди, которые стремятся стать чемпионами мира, вытачивают свои фигуры, стремятся к совершенству. Для людей, которые ничего в этом не понимают, они выглядят болезненно. Для меня Анна выглядит профессионально. Если Дюамель считает, что Щербакова выглядит болезненно, то Меган — профессионал очень низкого пошиба.

Да, она олимпийская чемпионка, но в командном первенстве. Не надо путать с олимпийскими чемпионами-индивидуалами — это разные вещи. Алёна Савченко никогда бы не сказала такого про Щербакову. Это просто смешно.

Лишь бы выделиться. Люди просто пиарятся на именах восходящих звёзд. Я не сомневаюсь, что на Анну это никак не повлияет. Они вообще не знают о нашем существовании. Они заняты своим делом», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.