Алина Загитова обратилась к участникам чемпионата мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова обратилась к участникам чемпионата мира в Стокгольме (Швеция).

«Сегодня начался чемпионат мира по фигурному катанию. Хочу пожелать всем удачи и гладкого льда», — написала Загитова в своём «инстаграме».

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.

Алина в 2019 году взяла перерыв в карьере. Она окончила школу, поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и стала ведущей «Ледникового периода». Также Загитова участвует в различных шоу и показательных выступлениях. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не сообщала.

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