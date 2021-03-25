«Добро пожаловать домой». Туктамышева опубликовала пост после короткой программы на ЧМ

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала пост в своём «инстаграме» после успешного выступления в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
«Добро пожаловать домой», — написала Туктамышева.
Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой
В короткой программе спортсменка чисто исполнила тройной аксель и в итоге получила 78,86 балла, заняв третье место. Также Туктамышева исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп и безошибочно исполнила тройной флип. За технику спортсменка получила 44,39 балла, за компоненты — 34,47 балла. Россию в женском одиночном катании на чемпионате мира также представляют Анна Щербакова (первая после короткой программы) и Александра Трусова (12-я).
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