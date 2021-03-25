На чемпионате мира по фигурному катанию выявлен второй положительный тест на коронавирус

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) зафиксирован второй положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

«В ходе строгих процедур тестирования был выявлен второй положительный тест. ISU и оргкомитет будут уважать конфиденциальность соответствующего лица и лично сообщат остальным участникам соревнований информацию о данной ситуации.



ISU может подтвердить, что оба случая были обнаружены после проведения ПЦР-теста по прибытии на соревнования до аккредитации. Следовательно, ни один из этих людей не получил аккредитации и не был допущен к соревнованиям», — говорится в заявлении.

Перед стартом чемпионата мира белорусская фигуристка Виктория Сафонова была исключена из состава участников соревнований.

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