На чемпионате мира по фигурному катанию выявлен первый положительный тест на COVID-19
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), выявлен первый положительный тест на коронавирус. Уважая частную жизнь заразившегося, Международный союз конькобежцев (ISU) не сообщает его имя.
ISU информирует, что заболевший человек не будет допущен к участию в чемпионате мира. Спортсмен помещён на карантин, приняты все необходимые меры безопасности. Также выявлены и изолированы те, с кем контактировал заразившийся, чтобы провести дальнейшие проверки и принять соответствующие меры.
Чемпионат мира проходит в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Это первые крупные международные соревнования по фигурному катанию в сезоне-2020/2021. В них принимают участие спортсмены сборной России.
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