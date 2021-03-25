Елена Буянова: Аня Щербакова показала божественное катание

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала выступление российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Анна Щербакова заняла первое место, Елизавета Туктамышева — третье, Александра Трусова — 12-е.
«Очень болела за наших девчонок, естественно, результат сам за себя говорит. Аня Щербакова показала безупречное, божественное катание – не к чему придраться, ни единой помарки, так катаются действительно великие спортсменки.
Просто преклоняюсь перед Лизой Туктамышевой, эта девушка соревновалась с Аделиной Сотниковой. Моё сердце болеет за неё сильно – я знаю, сколько она прошла, как всё это сложно, она прогрессирует, соревнуется достойно на высоком уровне.
Считаю, что Сашу Трусову ни в коем случае нельзя списывать со счетов – это тоже великая спортсменка, на мой взгляд, она обладает своей уникальностью. Верю, что в произвольной она будет идти только вперёд и покажет всё своё мастерство в четверных прыжках. Желаю нашим девчонкам удачи в произвольной программе», – цитирует Буянову ТАСС.
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