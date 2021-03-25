Ирина Слуцкая: как же жалко Трусову. Такая дурная ошибка

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала неудачный прокат короткой программы Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Трусова не стала прыгать тройной аксель и сорвала каскад, неудачно приземлившись с первого прыжка – тройного лутца. Александра — 12-я после короткой программы.

«Как же жалко Александру Трусову, такая дурная ошибка. Она была готова на все сто, но, видимо, где-то нерв дрогнул, и, конечно, теперь ей будет мегасложно вылезти с той позиции, на которую она улетела», — приводят слова Слуцкой «Известия».

Также она оценила выступление Анны Щербаковой, захватившей лидерство после короткой программы.

«Аня Щербакова — молодец. Нежно, красиво, уверенно, без стресса, не торопясь. Прибавила в прыжках, они стали намного выше. Очень хорошо, очень понравилось», — добавила Слуцкая.

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