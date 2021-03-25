Канадский комментатор Тед Бартон похвалил прокаты Щербаковой и Туктамышевой

Канадский комментатор Тед Бартон поделился впечатлениями о короткой программе у женщин на чемпионате мира в Стокгольме.

«Вау… Интересный турнир в необычные времена. Поздравления Анне, Рике и Елизавете. Не вызывающие сомнений, чистые прокаты. Красивые представления в красивом спорте. В произвольной программе будет куда больше риска в плане возможности значительного изменения раскладов», — написал Бартон в своём «твиттере».

По итогам короткой программы Анна Щербакова занимает первую строчку с 81 баллом. Рика Кихира — второе место с 79,08 балла. Замыкает тройку сильнейших Елизавета Туктамышева с результатом 78,86.

Произвольную программу женщины будут катать в пятницу, 26 марта. Александра Трусова выступит 13-й, Туктамышева — 22-й, а Щербакова закроет соревнование.