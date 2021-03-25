Выбери лучший костюм в фигурном катании!
На чемпионате мира по фигурному катанию уже после первого соревновательного дня кипят нешуточные страсти, и мы тоже решили зажечь! Объявляем баттл на лучший костюм в фигурном катании.
Алина Загитова против Елизаветы Туктамышевой, Евгений Плющенко против Михаила Коляды. Залетай в «сториз» «инстаграма» «Чемпионата» и голосуй.
Напомним, вчера, 24 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию состоялась короткая программа у женщин и короткая программа в соревнованиях спортивных пар. У фигуристок победу одержала россиянка Анна Щербакова, опередившая японку Рику Кихиру и соотечественницу Елизавету Туктамышеву, в соревнованиях спортивных пар — россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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