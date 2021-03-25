Выбери лучший костюм в фигурном катании!

На чемпионате мира по фигурному катанию уже после первого соревновательного дня кипят нешуточные страсти, и мы тоже решили зажечь! Объявляем баттл на лучший костюм в фигурном катании.

Алина Загитова против Елизаветы Туктамышевой, Евгений Плющенко против Михаила Коляды. Залетай в «сториз» «инстаграма» «Чемпионата» и голосуй.

Напомним, вчера, 24 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию состоялась короткая программа у женщин и короткая программа в соревнованиях спортивных пар. У фигуристок победу одержала россиянка Анна Щербакова, опередившая японку Рику Кихиру и соотечественницу Елизавету Туктамышеву, в соревнованиях спортивных пар — россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.