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Выбери лучший костюм в фигурном катании!

Выбери лучший костюм в фигурном катании!
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

На чемпионате мира по фигурному катанию уже после первого соревновательного дня кипят нешуточные страсти, и мы тоже решили зажечь! Объявляем баттл на лучший костюм в фигурном катании.

Алина Загитова против Елизаветы Туктамышевой, Евгений Плющенко против Михаила Коляды. Залетай в «сториз» «инстаграма» «Чемпионата» и голосуй.

Напомним, вчера, 24 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию состоялась короткая программа у женщин и короткая программа в соревнованиях спортивных пар. У фигуристок победу одержала россиянка Анна Щербакова, опередившая японку Рику Кихиру и соотечественницу Елизавету Туктамышеву, в соревнованиях спортивных пар — россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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