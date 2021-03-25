Упавшая в короткой программе на ЧМ француженка разорвала ахиллово сухожилие

Французская фигуристка Маэ-Беренис Мейте, которая снялась с чемпионата мира в Стокгольме (Швеция), сообщила, что разорвала ахиллово сухожилие. Напомним, спортсменка выступала в короткой программе под 25-м номером, она получила травму ноги в результате падения и была вынуждена досрочно закончить выступление.

«Спасибо за вашу любовь, поддержку и добрые пожелания. Я хотела сообщить, что у меня разрыв ахиллова сухожилия. Мне потребуется дополнительное обследование, когда я вернусь домой.

Удачи всем фигуристам. Я буду подбадривать вас и посылать вам позитивные эмоции», — написала Мейте на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Также вчера, 24 марта, с турнира снялась представительница Гонконга Йи Кристи Люн. Она должна была выступать 24-й в короткой программе.