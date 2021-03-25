Елена Радионова — о провальном прокате Трусовой: жалко, что она так далеко отлетела

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова отреагировала на провальный прокат Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Жалко, что она так далеко отлетела, – это абсолютно не её место, но, чтобы не было вопросов, нужно, конечно же, чисто кататься. Возможно, она немного перенервничала, перегорела, тяжело сказать. Но это ещё раз к тому, что фигурное катание – очень непредсказуемый вид спорта, поскольку ты можешь быть идеально готов, но психология может тебя подвести.



Не думаю, что в произвольной ей нужно делать пять квадов, лучше оставить так, как накатывали – с тремя, но чисто и уверенно. И, я думаю, с таким набором она может набрать большие баллы.



Если же поставить пять, но быть к ним не готовой, то половину можно завалить, здесь нужен оптимальный набор. Понятно, что в любом прыжке нельзя быть уверенным на 100 процентов, но нужен чистый вариант», – цитирует Радионову ТАСС.

Трусова ошиблась при приземлении с тройного лутца и не завершила каскад. За короткую программу Александра получила от судей 64,82 балла и заняла лишь 12-е место.