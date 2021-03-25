В Госдуме отреагировали на возмущения иностранных фанатов первым местом Щербаковой

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на недовольство иностранных болельщиков первым местом Анны Щербаковой после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию.

«К сожалению, атаки и провокации в сторону сборной России будут продолжаться. Эта волна докатилась и до фигурного катания, хотя мы всегда считали, что это интеллигентный и красивый вид спорта. Но даже он стал инструментом политических игрищ… Это, конечно, очень плохая новость.

Международный союз конькобежцев должен занять жёсткую позицию. Подобные выходки нужно пресекать на корню и ни в коем случае не вестись на провокаторов. Это не болельщики, а провокаторы — никакого отношения к болельщикам они не имеют. Те люди, которые любят и разбираются в фигурном катании, прекрасно понимают, что побеждает сильнейший.

Сейчас наши спортсмены являются лидерами и законодателями моды, поэтому не стоит искать причины, поводы, тем более вселенские заговоры. Никто никого не покупал и не собирается покупать. Наши спортсмены и тренеры в фигурном катании — лучшие в мире. Все должны признать это и смириться.



К сожалению, стало модно обвинять Россию. Мы становимся свидетелями неконкурентной и некрасивой игры. Ещё раз подчеркну, колоссальное большинство болельщиков любят российских фигуристов. Они уважают нас, а мы — их. Но без горстки провокаторов не обойтись — они есть везде», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.