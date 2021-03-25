Инна Гончаренко назвала возможную причину провала Трусовой в короткой программе на ЧМ

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала неудачный прокат короткой программы Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Трусова не стала прыгать тройной аксель и сорвала каскад, неудачно приземлившись с первого прыжка – тройного лутца. Александра — 12-я после короткой программы.

По мнению Гончаренко, всё дело в психологии.

«Почему так получилось? Я думаю, что в первую очередь это психологический фактор. Она (Трусова. — Прим. «Чемпионата») девочка-максималистка, мы это знаем. По всей видимости, настраивалась на тройной аксель. Так бывает очень часто.

Когда убирается сложный элемент, на который психика настроена, то немного отпускается бдительность на более лёгких для неё элементах — и вот такие досадные ошибки бывают.

Опять же хочется отметить, что не надо на этом акцентировать сильно внимание, потому что впереди произвольная программа. Надо это всем забыть и думать о будущем, готовиться и собираться на произвольную программу, для Саши в первую очередь», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

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