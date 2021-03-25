Перед Колядой и Семененко невероятно трудная задача. В Стокгольме настоящая жара! Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

ЧМ по фигурному катанию-2021. Организаторы снова перепутали музыку. Что происходит? LIVE

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сегодня, 25 марта, в Стокгольме продолжится чемпионат мира по фигурному катанию — 2021. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго дня турнира. В программе дня следующие виды: мужчины, короткая программа и спортивные пары, произвольная программа.

В борьбу за медали чемпионата мира вступят россияне Евгений Семененко и Михаил Коляда, а также будут разыграны первые награды — определятся победители и призёры соревнований спортивных пар. После первого дня лидируют россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а Анастасия Мишина/Александр Галлямов — третьи.

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