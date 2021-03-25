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ЧМ по фигурному катанию — 2021 — онлайн-трансляция, короткая программа, мужчины, выступления Коляды, Семененко

Михаил Коляда, сборная России
Алексей Адамов Павел Панышев
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ЧМ по фигурному катанию-2021. Организаторы снова перепутали музыку. Что происходит? LIVE
Перед Колядой и Семененко невероятно трудная задача. В Стокгольме настоящая жара! Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:
Календарь чемпионата мира по фигурному катанию 2021
Медальный зачёт чемпионата мира-2021 по фигурному катанию

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сегодня, 25 марта, в Стокгольме продолжится чемпионат мира по фигурному катанию — 2021. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго дня турнира. В программе дня следующие виды: мужчины, короткая программа и спортивные пары, произвольная программа.

В борьбу за медали чемпионата мира вступят россияне Евгений Семененко и Михаил Коляда, а также будут разыграны первые награды — определятся победители и призёры соревнований спортивных пар. После первого дня лидируют россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а Анастасия Мишина/Александр Галлямов — третьи.

Оставайтесь с «Чемпионатом», чтобы ничего не пропустить и быть в курсе всех событий:

Фигуристу поставили не ту музыку во время проката на чемпионате мира Выбери самый яркий костюм российских фигуристов Расписание второго дня чемпионата мира-2021 по фигурному катанию
Live Алексей Адамов

Фигуристу поставили не ту музыку во время проката на чемпионате мира

Начались мужские соревнования — и сразу скандал. Во время выступления первого участника, финна Вальттера Виртанена остановилась музыка. Фигурист прервал прокат, потому что ему поставили не ту запись! Собраться и откатать чисто после такого инцидента Вальттеру не удалось.

Позорная организация, конечно. Совсем не уровень чемпионата мира. Тем более от подобных проблем уже страдали наши фигуристы. К счастью, только на тренировках.

Российским фигуристам пришлось кататься под музыку с телефона. Скандал на чемпионате мира
Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову не дают полноценно тренироваться. Фаворитам из России мешают намеренно?
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11:10 Алексей Адамов

Александра Трусова провалилась в короткой программе на чемпионате мира, и сразу поползли разговоры о её скором уходе из группы Плющенко. Неужели Саша повторит судьбу трёх замечательных фигуристок, для которых расставание с Евгением обернулось скандалом и личной драмой?

10:37 Алексей Адамов

Выбери самый яркий костюм российских фигуристов

До начала соревнований во второй день ещё есть время. Отличный вариант потратить его с пользой — поддержать своих любимых фигуристок в баттле за лучший костюм. Выбрать самый яркий и неординарный наряд можно в «сторис» «инстаграма» «Чемпионата».

Медведева, Загитова, Туктамышева, Плющенко и другие звёзды фигурного катания ждут ваших голосов!

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09:35 Алексей Адамов

В мужских соревнованиях Россию представят Евгений Семененко и Михаил Коляда. В короткой программе оба спортсмена выйдут на лёд в третьей разминке. Семененко выступит в 15:26 по московскому времени, а Коляда — в 15:39. Всего в короткой программе значатся выступления 33 фигуриста.

09:15 Алексей Адамов

Расписание второго дня чемпионата мира-2021 по фигурному катанию

13:40. Мужчины, короткая программа
20:10. Спортивные пары, произвольная программа

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