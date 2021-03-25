ЧМ по фигурному катанию-2021. Организаторы снова перепутали музыку. Что происходит? LIVE

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сегодня, 25 марта, в Стокгольме продолжится чемпионат мира по фигурному катанию — 2021. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго дня турнира. В программе дня следующие виды: мужчины, короткая программа и спортивные пары, произвольная программа.
В борьбу за медали чемпионата мира вступят россияне Евгений Семененко и Михаил Коляда, а также будут разыграны первые награды — определятся победители и призёры соревнований спортивных пар. После первого дня лидируют россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а Анастасия Мишина/Александр Галлямов — третьи.
Оставайтесь с «Чемпионатом», чтобы ничего не пропустить и быть в курсе всех событий:
Фигуристу поставили не ту музыку во время проката на чемпионате мира
Начались мужские соревнования — и сразу скандал. Во время выступления первого участника, финна Вальттера Виртанена остановилась музыка. Фигурист прервал прокат, потому что ему поставили не ту запись! Собраться и откатать чисто после такого инцидента Вальттеру не удалось.
Позорная организация, конечно. Совсем не уровень чемпионата мира. Тем более от подобных проблем уже страдали наши фигуристы. К счастью, только на тренировках.
Александра Трусова провалилась в короткой программе на чемпионате мира, и сразу поползли разговоры о её скором уходе из группы Плющенко. Неужели Саша повторит судьбу трёх замечательных фигуристок, для которых расставание с Евгением обернулось скандалом и личной драмой?
Выбери самый яркий костюм российских фигуристов
До начала соревнований во второй день ещё есть время. Отличный вариант потратить его с пользой — поддержать своих любимых фигуристок в баттле за лучший костюм. Выбрать самый яркий и неординарный наряд можно в «сторис» «инстаграма» «Чемпионата».
Медведева, Загитова, Туктамышева, Плющенко и другие звёзды фигурного катания ждут ваших голосов!
В мужских соревнованиях Россию представят Евгений Семененко и Михаил Коляда. В короткой программе оба спортсмена выйдут на лёд в третьей разминке. Семененко выступит в 15:26 по московскому времени, а Коляда — в 15:39. Всего в короткой программе значатся выступления 33 фигуриста.
Расписание второго дня чемпионата мира-2021 по фигурному катанию
13:40. Мужчины, короткая программа
20:10. Спортивные пары, произвольная программа
- 25 марта 2021
-
14:12
-
14:08
-
13:51
-
13:44
-
13:43
-
13:40
-
12:56
-
12:30
-
12:27
-
11:57
-
11:55
-
11:36
-
10:47
-
10:25
-
10:12
-
10:02
-
09:38
-
09:28
-
09:23
-
09:19
-
09:15
-
08:49
-
08:44
-
08:38
-
08:28
-
08:22
-
04:48
-
04:32
-
03:53
-
03:43
-
03:17
-
00:53
-
00:36
-
00:18
-
00:06