Инна Гончаренко дала совет Елизавете Туктамышевой перед произвольной программой на ЧМ

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила выступление 24-летней российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме и дала ей совет перед произвольной программой, которые фигуристки покажут завтра, 26 марта.

Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире и 2,14 балла соотечественнице Анне Щербаковой.

«Я видела, что короткую она катала в удовольствие. Это было видно по ней. Прокат получился очень ярким и качественным, что самое важное, без мелких недочётов, которые мы на прошлых стартах видели. У Лизы был очень хороший выезд сделан наконец-то с акселя, показанный на старте, а не на тренировке.

Здесь ей надо просто держать эту же волну, то есть не пытаться сделать чего-то большего, не пытаться перепрыгнуть через свою голову, а просто на этой же волне, с удовольствием проехать свою произвольную. Хочется ей этого пожелать. Она опытная спортсменка и тренер её опытный, поэтому будем надеяться, что всё будет правильно», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

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