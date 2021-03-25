Инна Гончаренко дала совет Елизавете Туктамышевой перед произвольной программой на ЧМ

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила выступление 24-летней российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме и дала ей совет перед произвольной программой, которые фигуристки покажут завтра, 26 марта.
Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла японке Рике Кихире и 2,14 балла соотечественнице Анне Щербаковой.
«Я видела, что короткую она катала в удовольствие. Это было видно по ней. Прокат получился очень ярким и качественным, что самое важное, без мелких недочётов, которые мы на прошлых стартах видели. У Лизы был очень хороший выезд сделан наконец-то с акселя, показанный на старте, а не на тренировке.
Здесь ей надо просто держать эту же волну, то есть не пытаться сделать чего-то большего, не пытаться перепрыгнуть через свою голову, а просто на этой же волне, с удовольствием проехать свою произвольную. Хочется ей этого пожелать. Она опытная спортсменка и тренер её опытный, поэтому будем надеяться, что всё будет правильно», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».
Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!
- 25 марта 2021
-
14:12
-
14:08
-
13:51
-
13:44
-
13:43
-
13:40
-
12:56
-
12:30
-
12:27
-
11:57
-
11:55
-
11:36
-
10:47
-
10:25
-
10:12
-
10:02
-
09:38
-
09:28
-
09:23
-
09:19
-
09:15
-
08:49
-
08:44
-
08:38
-
08:28
-
08:22
-
04:48
-
04:32
-
03:53
-
03:43
-
03:17
-
00:53
-
00:36
-
00:18
-
00:06