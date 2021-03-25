Туктамышева рассказала, как проводит утро после третьего места в короткой программе на ЧМ

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, чем занимается сегодня, 25 марта. Вчера, 24 марта, спортсменка заняла третье место в короткой программе на чемпионате мира.

«Люблю дни, когда не надо рано вставать. Можно наслаждаться долгим утром, просто лежать в кроватке, пить кофе и никуда не торопиться. Сегодня именно такое утро», — написала спортсменка в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/stories/liza_tuktik/2537100777497600931/?hl=ru

За свой прокат в короткой программе на ЧМ Туктамышева получила от судей 78,86 балла – это третий результат. Идущей второй японке Рике Кихире Туктамышева уступает всего 0,22 балла, а лидирующей соотечественнице Анне Щербаковой – 2,14. Отметим, что именно Елизавета Туктамышева, безупречно исполнившая тройной аксель, получила лучшие баллы за технику среди всех фигуристок.