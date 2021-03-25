Ягудин оценил выступление Семененко в короткой программе на чемпионате мира
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление 17-летнего Евгения Семененко в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию. За свой прокат спортсмен получил 86,86 балла.
«Сделано на отлично. Это не просто пустые слова. У судей нет вопросов, на каком уровне сделаны элементы. Чистейший прокат короткой программы. Придраться не к чему. Самое главное — все элементы выполнены на четвёртый уровень», — рассказал Ягудин в эфире Первого канала.
В сильнейшую разминку, выступление которой начнётся в 17:45, вошли американцы Джейсон Браун и Нэйтан Чен, итальянцы Маттео Риццо и Даниэль Грассль, японец Юдзуру Ханю и грузин Морис Квителашвили.
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