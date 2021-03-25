Рудковская — о провале Трусовой: может, пришло время сделать пять четверных в произвольной

Известный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и совладелица его академии, прокомментировала выступление 16-летней подопечной своего мужа Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).



Трусова не стала прыгать тройной аксель и сорвала каскад, неудачно приземлившись с первого прыжка – тройного лутца. За короткую программу Александра получила от судей 64,82 балла и заняла лишь 12-е место.



«Саша Трусова была готова на все 100 процентов. То, как она была готова, Саша показала на всех тренировках. Это была суперподготовленность. Думаю, что сказалось волнение. Саша лутц и каскад прыгает просто с закрытыми глазами. Евгений и команда тренеров подвели её в суперформе. Саша и три с половиной делала, и пять квадов. Пять квадов на тренировке и в программе. Думаю, это видели все поклонники фигурного катания в эти дни.



Перегорела, возможно, или переволновалась. Я уверена, что она попытается сделать свой максимум. Саша всегда мечтала сделать пять четверных, чтобы её никто не отговаривал… Возможно, этот момент сейчас настал. Ей, конечно, такое тяжёлое испытание даётся. Саша очень сильная и очень трудолюбивая. Мне обидно за неё. Я всегда говорю, что не надо отчаиваться. Сейчас такой момент, когда всё или ничего. Я не знаю, какой контент будет. У меня была полная уверенность, что получится и три с половиной. Сами видите, что сегодня что-то пошло не так. Чтобы Саша не сделала каскад — это для меня что-то на уровне невероятного, потому что для неё это как орешки.



Не знаю, что будет послезавтра в произвольной программе. Однако я уверена, что это её шанс сделать пять четверных. Посмотрим. Я ещё не звонила Евгению, потому что уверена, что он находится в состоянии шока. Им нужно спокойно сесть, обдумать план и продолжать бороться. Помню, Евгений в Солт-Лейк-Сити после падения в короткой был четвёртым. В итоге выиграл серебро. Это спорт, что тут поделаешь. Саша — девочка-борец. Будем за неё болеть дальше», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».

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