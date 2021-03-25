Жулин: Семененко и Коляда — красавцы. Шансы на медаль сохранились

Призёр олимпийских игр, чемпион мира и тренер Александр Жулин оценил выступление российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). После проката короткой программы Коляда занимает четвёртое место, Семененко — десятое.



«Мне кажется, сегодня был очень удачный дебют, короткая программа — это всегда нервы, но Семененко — просто красавец, справился с волнением. Думаю, он мог чуть лучше сделать вращение, но всё остальное было просто идеально, молодчина.



Коляда — красавец, небольшая ошибка в каскаде, но четвёртое место — это пока шикарно, учитывая, что он два года не выступал на соревнованиях такого уровня. Если бы он чисто сделал каскад, то мог бы набрать баллов 96. Думаю, два-три балла из-за этой ошибки он потерял. При чистом прокате Коляда легко может набирать сто баллов. В произвольной всё начнётся практически заново, но сейчас очень хорошая позиция и для одного, и для второго фигуриста, а там уже тренер лучше знает, что им прыгать, что делать.



Шансы на медаль, конечно, сохранились. Сегодня вот вышел Нэйтан Чен, увидел оценки Ханю и, думаю, задрожал, совершил ошибку. Психология — тут всё очень сложно. Думаю, наши ребята знают, что делать, и надеюсь, что звёзды сойдутся и всё будет хорошо», — приводит слова Жулина ТАСС.

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!