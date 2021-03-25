Мишина и Галлямов одержали победу на ЧМ-2021 в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Тройку лидеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, также представляющие Россию.

Ещё одна пара, представляющая Россию, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, стали четвёртыми.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Спортивные пары. Итоговое положение



1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,59

2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 225,71

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 217, 63

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 212,76.