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Мишина и Галлямов одержали победу на ЧМ-2021 в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар

Мишина и Галлямов одержали победу на ЧМ-2021 в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Тройку лидеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, также представляющие Россию.

Ещё одна пара, представляющая Россию, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, стали четвёртыми.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Спортивные пары. Итоговое положение

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,59
2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 225,71
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 217, 63
4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 212,76.

Фигурное катание. ЧМ-2021. Стокгольм, Швеция
Спортивные пары. Произвольная программа
25 марта 2021, четверг. 20:10 МСК
Окончено
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