Максим Траньков — о Евгении Тарасовой: человеку нужно разобраться в себе самому

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил выступление своих подопечных – Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Они заняли четвёртое место. Золото выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронза досталась Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Прежде всего, мне надо поздравить моих оппонентов – Артура Леонидовича Минчука и, конечно, Тамару Николаевну Москвину, с таким достижением – дебютанты чемпионата мира выиграли турнир. Насколько я помню, это случалось лишь с Олегом Васильевым и Еленой Валовой, Ириной Родниной и Алексеем Улановым.



Конечно, мы с Сергеем Вороновым расстроены. В этом сезоне Женя не давала нам повода усомниться, и здесь на разминках и тренировках всё было хорошо, а что происходит во время проката, пока непонятно никому, надо разбираться.



Что нам остаётся – работать. Что тренеры обычно делают? Работают. Из всех моих многочисленных профессий профессию психолога я пока не освоил. Думаю, это только психология, Женя прыгает тулуп так, что можно четверной учить – это шикарный, красивый, большой прыжок, с запасом. Что происходит, когда люди выступают, я пока не знаю.



Человеку нужно разобраться в себе самому, но и специалисты должны помочь – нужно обсуждать, разговаривать, находить решение. С одной стороны, если бы мы завоевали хоть какую медаль, я мог быть доволен, но остаться с деревянной – счастье невеликое», – цитирует Транькова ТАСС.

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