Евгения Тарасова прокомментировала 4-е место в соревнованиях спортивных пар на ЧМ
Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, оценила выступление на чемпионате мира по фигурному катанию. Дуэт Тарасова — Морозов занял четвёртое место в соревнованиях спортивных пар.
«Во всех предыдущих прокатах, особенно в произвольной программе, у нас не было никаких проблем с тулупом. Думаю, мы сегодня просто слишком сильно хотели (чисто исполнить тулуп. — Прим. «Чемпионата»). Мы боролись и сделали всё, что могли, за исключением одного элемента.
Какой урок усвоили? Не зацикливаться на этом и думать о будущем. Я не смогла сделать это вчера, хотя очень хотела. Я отлично провела разминку, не нервничала, была спокойна. Но… Не знаю», — рассказала Тарасова на пресс-конференции.
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