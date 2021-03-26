Евгения Тарасова прокомментировала 4-е место в соревнованиях спортивных пар на ЧМ

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, оценила выступление на чемпионате мира по фигурному катанию. Дуэт Тарасова — Морозов занял четвёртое место в соревнованиях спортивных пар.

«Во всех предыдущих прокатах, особенно в произвольной программе, у нас не было никаких проблем с тулупом. Думаю, мы сегодня просто слишком сильно хотели (чисто исполнить тулуп. — Прим. «Чемпионата»). Мы боролись и сделали всё, что могли, за исключением одного элемента.

Какой урок усвоили? Не зацикливаться на этом и думать о будущем. Я не смогла сделать это вчера, хотя очень хотела. Я отлично провела разминку, не нервничала, была спокойна. Но… Не знаю», — рассказала Тарасова на пресс-конференции.