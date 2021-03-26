Татьяна Тарасова — о ЧМ в Стокгольме: смотрела мужской турнир и глазам своим не верила

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристов в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Первое место занял японец Юдзуру Ханю, вторым стал его соотечественник Юма Кагияма, третьим — американец Нэйтан Чен.

Российский фигурист Михаил Коляда продемонстрировал четвёртый результат. Другой представитель России Евгений Семененко стал 10-м.

«Достойно выступили наши ребята. Жалко, что Коляда сделал эту ошибочку, но катался он потрясающе. Прекрасно! Просто это чемпионат мира, а другой мальчик Алексея Николаевича Мишина – Семененко – вообще первый раз на таком турнире. И он ничего не боялся, сделал все два четверных.



Я смотрела мужской турнир и глазам своим не верила, что такое можно делать в программе – такие шаги, такие придумки, переходы… Очень хороша программа у Шомы Уно и, конечно, у Юдзуру Ханю. Мне очень понравилась его короткая. Чтобы так тонко, чисто и так по-рок-н-рольщицки создать программу, при этом влёгкую прыгнуть два четверных – это прекрасно. Ну и, конечно, мой любимый Нэйтан Чен, которому делала программу Ше-Линн Бурн», – приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

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