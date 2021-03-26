Ирина Роднина отреагировала на победу Мишиной и Галлямова в соревнованиях пар на ЧМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала победу россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме.

«Очень сложные программы у наших ребят, но, может быть, потому, что Мишина и Галлямов приехали на чемпионат мира дебютантами, а значит, с чуть меньшим грузом ответственности, им лучше удалось справиться с нервами — чистейший прокат произвольной программы. Когда в последней разминке выходят сильнейшие, стоит вопрос именно чистоты проката — он у них был самый чистый и самый сложный: комбинация из двух тройных прыжков, ещё один, плюс выбросы, поддержки — всё абсолютно заслуженно и правильно.

Сейчас, если смотреть с перспективой на следующий олимпийский год, у нас есть две совершенно замечательные молодые пары, которые только в начале своего пути, и опытные Тарасова и Морозов — в этом плане мы получили полный набор на Игры в парном катании, и это здорово», — цитирует Роднину ТАСС.

Напомним, помимо Мишиной и Галлямова медали завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, занявшие третье место. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвёртыми.

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