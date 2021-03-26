Бестемьянова — о реакции Бойковой: давайте относиться спокойнее. Это крушение надежд

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала итоги в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме.
Первое место заняла российская пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов, набрав 227,59 балла в первом для себя чемпионате мира. Бронза досталась другим воспитанникам Тамары Москвиной – Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому с результатом 217,63 балла по сумме двух программ. Именно на этот факт Бойкова отреагировала эмоционально, сказав своему тренеру Москвиной: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».
Спортивная пара Евгения Тарасова — Владимир Морозовы заняли четвёртую строчку с 212,76 балла.
«Конечно, ожидали борьбы. Кто откатался, тот и выиграл. Действительно, победа спортивной составляющей. Обыграть такую пару, как китайцы, казалось немыслимым. Но они сделали ошибки. Мишина с Галлямовым катались просто фантастически, пара растёт на глазах! Обидно за Бойкову с Козловским. Если бы откатались чисто, я даже не знаю, кто был бы первым. Обидно и за Тарасову с Морозовым. Но это большое счастье — осознавать, что у нас есть пары, которые борются за первое место. Поздравляем Мишину с Галлямовым, Тамару Москвину, Артура Минчука, всю группу. Тамара Николаевна — гений!
Реакция Бойковой? Давайте спокойнее относиться. Это крушение надежд, очень трудно. Мало кто воспринимает поражение достойно. Так что, простим. Тем более, катались они не лучшим образом», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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