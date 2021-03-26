«Преступление!» Канадский эксперт сравнил оценки российской пары с китайской на ЧМ

Канадский эксперт, бывший фигурист Эшер Хилл прокомментировал результаты соревнований спортивных пар на чемпионате мира. Золото завоевали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун уступили им 1,88 балла.

«Китайская пара Суй и Хань не была такой раскованной, как мы привыкли видеть. Мы должны учитывать, что пандемия ударила по всем, но у россиян было преимущество. В России было намного больше соревнований, чем в любой другой стране. Но то, что делают Вэньцзин и Цун, — это невероятно. Они гипнотизировали нас во время своей программы. Да, на арене не было зрителей, но их активно поддерживали находившиеся там спортсмены просто за то, как они катались на льду. Считаю, в этом разница. То, что китайцы даже не близко к Мишиной и Галлямову по технике, — это преступление!

У нас новые чемпионы — Мишина и Галлямов. Я этого не ожидал. Эта пара выступает всего четыре года. Это их первый чемпионат мира, они лишь в прошлом сезоне вышли на взрослый уровень. С ума сойти! Мне показалось, между этой парой не было должной связи. Да, я так по-прежнему считаю. Но какие же переходы! Вот этот момент, когда партнёр лёг на лёд, а потом они сразу прыгнули тройной тулуп. Это безумие! Очень скромные ребята. Они получили 151,8 балла за произвольную программу — и почти никакой реакции. Настолько они зелёные. Однако они доставили нам много удовольствия и выдали выступление вечера. Браво», — рассказал Хилл в интервью CBC.

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