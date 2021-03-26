Депутат: победа Мишиной и Галлямова — заслуга честного судейства. К другим видам — вопросы

Бывший российский фигурист, а ныне технический специалист Андрей Депутат прокомментировал победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира. Российский дуэт на 1,88 балла опередил представителей Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, завоевавших серебро.
«Победа Мишиной и Галлямова — заслуга справедливого судейства в парном катании. Это важно заметить, что именно в парном, к остальным дисциплинам у меня есть вопросы.
Ты откатал чисто — ты получил хорошие баллы. Звучит, наверное, грубо с точки зрения эмоций. У нас есть привязанности к определённым спортсменам, мы знаем, через что они проходят, переживаем за них, желаем именно им стать чемпионами. Но здесь сработала математика», — цитирует Депутата «Р-Спорт».
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